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Kayseri’de Rus bakıcı dehşeti | Kamerayla ortaya çıktı! Yastıkla yaşlı kadını boğmaya kalkıştı

A Haber
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Giriş: 02.11.2021 11:45
Kayseri'de 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a ailesi tarafından Rus bakıcı tutuldu. Şüphe üzerine, aile eve kamera yerleştirdi yaşlı kadının bakıcı şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Rus bakıcı Maya Karimova'nın ortaya çıkan görüntüler üzerine işine son verildi.
83 yaşındaki kadını aç bırakıp darp etti 83 YAŞINDAKİ KADINI AÇ BIRAKIP DARP ETTİ

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