02 Kasım 2021, Salı
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Kayseri’de Rus bakıcı dehşeti | Kamerayla ortaya çıktı! Yastıkla yaşlı kadını boğmaya kalkıştı
Kayseri'de 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a ailesi tarafından Rus bakıcı tutuldu. Şüphe üzerine, aile eve kamera yerleştirdi yaşlı kadının bakıcı şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Rus bakıcı Maya Karimova'nın ortaya çıkan görüntüler üzerine işine son verildi.