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Kış lastiğinin özellikleri neler? Denetimler nasıl yapılacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kış lastiğinin özellikleri neler? Denetimler nasıl yapılacak?

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Ticari araçlarda kış lastiği kullanmayan sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanacak. Uygulamanın başlamasıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanırken sürücüler, araçlarına kış şartlarına uygun lastik taktırmak için servislerin yolunu tuttu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Cengizhan Okutan, Ankara'daki lastikçilerde yaşanan yoğunluğu ve kış lastiği uygulamasına ilişkin ayrıntıları aktardı.

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