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Kayseri’de milyonerin ibretlik hayat hikayesi! Hamallık yapan Mustafa Oytun kazı kazan oynadı… Felaketi oldu

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Giriş: 18.07.2022 11:21
Güncelleme:18.07.2022 11:56
Kayseri'de hamallık yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, kazı kazan oynadı. Aldığı kupona 1998 yılında 7,5 milyar lira ikramiye çıkan Mustafa Oytun evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı. Aşık olduğu kadınla gününü gün eden Oytun, parayı 8 yılda bitirdi. İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi.

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