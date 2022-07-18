18 Temmuz 2022, Pazartesi
Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi
Kayseri'de hamallık yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, kazı kazan oynadı. Aldığı kupona 1998 yılında 7,5 milyar lira ikramiye çıkan Mustafa Oytun evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı. Aşık olduğu kadınla gününü gün eden Oytun, parayı 8 yılda bitirdi. İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 07:42
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