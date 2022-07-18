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Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi

Kayseri'de hamallık yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, kazı kazan oynadı. Aldığı kupona 1998 yılında 7,5 milyar lira ikramiye çıkan Mustafa Oytun evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı. Aşık olduğu kadınla gününü gün eden Oytun, parayı 8 yılda bitirdi. İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.07.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 07:42
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Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi

Hamallık yapan Mustafa Oytun 1998 yılında kazı kazan oynadı. Kazıdığı ilk kupon boş çıkan Oytun'a, ikinci kuponda 7,5 milyar lira çıktı. Sevinçle şubeye giderek ikramiyesini alan Oytun, ilk olarak kendisine ev satın aldı.

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Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi

Kısa sürede yaşam kalitesi artan Oytun, bu sırada evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı. Aşık olduğu kadınla paraları harcayan adamın milyonerliği ise fazla sürmedi.

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Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi

YARDIMINA BELEDİYE KOŞTU

Tüm parası biten Mustafa Oytun, bir aydır zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyordu. Kısmi felç geçirip sakat kalan ve engelli maaşı ile geçinebilen Oytun'un kaldığı bodrum kattaki kiralık evi, patlayan borulardan akan lağım sularıyla adeta göle döndü.

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Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi

Mahalleyi saran kokular üzerine komşuları durumu belediye bildirdi. Oğluyla bir aydır çok kötü şartlar altında yaşayan Mustafa Oytun'un evine Melikgazi Belediyesi ekip gönderdi. Belediye ekibi eve dolan lağımı tahliye ederek dezenfekte çalışması yaptı.

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Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi

PARA BİTİNCE AŞK DA BİTTİ

SABAH'a konuşan Mustafa Oytun, "O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır" dedi.