Kazıdı kazandı yedi içti batırdı! Kazı kazan felaketi oldu | İşte milyonerin ibretlik hayat hikayesi

PARA BİTİNCE AŞK DA BİTTİ

SABAH'a konuşan Mustafa Oytun, "O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır" dedi.