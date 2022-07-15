15 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kayseri'de ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı’na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.'den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmakta arama çalışması yapan ekipler, N.D.’nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.