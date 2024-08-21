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Kayseri'de ayçiçeği hasadı başladı

Kayseri'de ayçiçeği hasadı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 10:37
Kayseri'de ülkemizin en sevilen ve en çok tüketilen çerezlerinden biri olan ay çekirdeğinin yahyalı ilçesinde hasadı yapılıyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, detayları aktardı.
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