Kayseri’de ayçiçeği hasadı başladı

Kayseri'de ülkemizin en sevilen ve en çok tüketilen çerezlerinden biri olan ay çekirdeğinin yahyalı ilçesinde hasadı yapılıyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, detayları aktardı.

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