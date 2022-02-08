Kayseri’de 30 adrese eş zamanlı operasyon! Biri kanepenin altına saklandı, diğeri ‘Hangi kanala çıkacağız?’ dedi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kendileri ile ilgili yakalama kararı olan kişilerin yakalanmasına ilişkin 30 adrese aynı zamanlı baskın operasyonu gerçekleştirildi. 99 Personelin katılımı ile düzenlenen operasyonda 20 şahıs yakalanırken, şahıslardan biri gazetecilere “Hangi kanala çıkacağız?” dedi.

Kayseri'de haklarında hırsızlık ve pek çok suçtan yakalama kararı ile aranan kişilere ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından şehir merkezinde 26 hedef şahsın yakalanmasına ilişkin 30 adreste 39 ekip 99 personelin katılımı ile aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ARANAN 20 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan operasyonda haklarında; 'Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık', 'Silahla Yağma', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Yaralama', 'Dolandırıcılık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan toplam 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'mala zarar verme' suçlarından yakalama emri ile aranan ve hakkında 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. E.'nin de olduğu öğrenildi.



KANEPE İLE DUVAR ARASINA GİZLENDİ

Öte yandan polis ekiplerince hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.'yi yakalamak için Esenyurt Mahallesi'ndeki ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda ekipler; B.B.'yi kanepe ile duvar arasında saklanır halde buldu.

"HANGİ KANALDA ÇIKACAĞIZ?"

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bir kadın; kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'Hangi kanalda çıkacağız' diye seslendi.