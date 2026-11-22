Kaypak ve hatuniye mantısı nasıl yapılıyor? Amasya'da 10 çeşit lezzet bir arada

Anadolu'nun zengin mantı kültürü, Amasya'da aynı sofrada buluştu. Amasya'ya özgü kaypak mantısı, kendi suyuyla kaşıkla yenilirken peynirli hatuniye mantısı üç çeşit peynirle hazırlanıp özel soslarla servis ediliyor. Çerkeslerin patatesli mantısı ve Kayseri yağlamasının da yer aldığı sofrada toplam 10 çeşit mantı sunuluyor. İşletmeci Medine Kürkçü, A Haber canlı yayınında yöresel mantıların hazırlanışını, kullanılan malzemeleri ve lezzet özelliklerini anlattı. A Haber muhabiri Murat Onur ise 10 farklı mantı çeşidinin yapım aşamalarını ve yöresel özelliklerini A Haber canlı yayınında aktardı.