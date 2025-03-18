Kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

Samandağ’ın Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, önceki gün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi