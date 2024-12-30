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Kayıp olarak aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak’ın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cesedi bulundu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.12.2024 14:21
İstanbul Sultangazi'de 10 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan İsmail Irmak isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. 22 yaşındaki gencin cesedi, Taş Ocakları mevkisinde uçurumluk alanda bulundu.

Sultangazi'de 10 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan İsmail Irmak'ın cansız bedenine ulaşıldı.Sultangazi'de, 10 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınmayan İsmail Irmak (20) için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler 20 gündür Irmak'ı her yerde aradı. Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde dronela arama çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerinin arama yaptığı uçurumun altında drone kamerası kullanılarak 1 kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi uçurumda bulunan cesedin İsmail Irmak'a ait olduğunu tespit etti. Irmak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Kayıp olarak aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak’ın cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
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