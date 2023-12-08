08 Aralık 2023, Cuma
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Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför hayatını kaybetti
Kaza, saat 00.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü son durak olan Mescid-i Selam peronuna park etti. İddiaya göre, şoför otobüste arıza nedeniyle aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Şoförün üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs ve çarptığı taksiler çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.