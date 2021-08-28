Kastamonu'daki selden yeni görüntü! Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşları döktü

Kastamonu'da 11 ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Sel afetinin yaşandığı İnebolu'da bir aracın sele kapılma anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Sele kapılan aracını görüntüleyen bir kadın, gözyaşlarına boğuldu. Sürüklenen aracını saniye saniye görüntüleyen kadın, bir yandan da aracının arkasından ağladı.

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