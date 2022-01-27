27 Ocak 2022, Perşembe
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Kastamonu'da ilginç görüntü! Kar üstünde iki tavşanın düellosu sosyal medyayı salladı
Son dakika haberi... Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ilginç görüntü kayda geçti. Bir vatandaş, iki yaban tavşanının kavgasını görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler oldukça ilgi gördü.