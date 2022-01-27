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Kastamonu'da ilginç görüntü! Kar üstünde iki tavşanın düellosu sosyal medyayı salladı

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Giriş: 27.01.2022 16:14
Güncelleme:27.01.2022 16:18
Son dakika haberi... Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ilginç görüntü kayda geçti. Bir vatandaş, iki yaban tavşanının kavgasını görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler oldukça ilgi gördü.
Kar üstünde düello! Sosyal medyayı salladı KAR ÜSTÜNDE DÜELLO! SOSYAL MEDYAYI SALLADI
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