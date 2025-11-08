Kastamonu’da balıkçı barınağında kavga! Denize atılan kişiyi vatandaşlar kurtardı

08 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 08.11.2025 12:59
Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı barınağında iki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgada yaralanan bir kişi denize atıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.
