08 Kasım 2025, Cumartesi
Kastamonu’da balıkçı barınağında kavga! Denize atılan kişiyi vatandaşlar kurtardı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı barınağında iki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgada yaralanan bir kişi denize atıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.