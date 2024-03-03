Kaşar peynir alırken dikkat! Akılalmaz hile

Hileye en açık sektörlerin başında gıda ürünleri geliyor. Hilecilerin hedefinde ise süt ve süt ürünleri başı çekiyor. Şimdiki hedef ise kaşar peynir. Peki tüketici kaşar peynir alırken neye dikkat etmeli? İşte detaylar...

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