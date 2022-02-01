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Kartal’da hırsızları daire içi kamera ele verdi

İHA
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Giriş: 01.02.2022 09:10
İstanbul’un Kartal ilçesinde bir eve giren hırsızlar evin içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Evin içerisinde dakikalarca maskeyle dolaşan hırsızlar tablet, bilgisayar ve telefonları çalarak ortadan kayboldu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gün 15.30 sularında İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde yaşandı.

EVDE NE VAR NE YOK ALIP KAÇTILAR

İddiaya göre, ev sahibi Ümit E.'nin evde bulunmadığı sırada daireye giren iki şüpheli evde buldukları tablet, bilgisayar, telefon ve bir miktar parayı da çalarak kayıplara karıştı.

MASKELERİNİ ÇIKARMADILAR

Dakikalarca ev içerisinde gezen şüphelilerin maskelerini çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan hırsızlık anı ise daire içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntülerde, eve giren şahısların odaları dolaştığı buldukları elektronik eşyaları yanında getirdikleri sırt çantalarına yerleştirdikleri görülüyor.

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