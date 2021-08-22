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Kars’ta dolu yağışı caddeleri göle çevirdi

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Giriş: 22.08.2021 18:20
Kars’ta öğlenden sonra hakim olan dolu ve sağanak yağış yağmur cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. İş yerlerin bodrumları suyla dolup taştı.

Kars'ta güneşli havalar yerini sağanak yağışa bıraktı. Kısa süreli dolu yağışının akabinde hakim olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da güç anlar yaşadı. İş yeri ve duraklara sığınan vatandaşlar, suyla dolan caddelerde yolun karşısına geçmekte zorlandı.

Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Kars'ta, çok sayıda iş yerinin bodrumları su doldu. Sağanak yağış şehirde kısa süre de olsa yaşamı durma noktasına getirdi.

Kentte yağışların etkili olmaya devam edeceği öğrenildi. Diğer taraftan yetkililer sele karşı vatandaşları uyardı.

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