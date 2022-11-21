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Karkamış’taki terör saldırısında hayatını kaybetti! Öğretmen Ayşenur’un acılı ailesi yürek yaktı

AA
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Giriş: 21.11.2022 16:33
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sebebiyle hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesi, yaşadıkları acıyı anlattı.
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