21 Kasım 2022, Pazartesi
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Karkamış’taki terör saldırısında hayatını kaybetti! Öğretmen Ayşenur’un acılı ailesi yürek yaktı
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sebebiyle hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesi, yaşadıkları acıyı anlattı.