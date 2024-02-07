07 Şubat 2024, Çarşamba
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Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ezan sesi yükselecek! Restorasyonda sona gelindi
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından başlayan restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.