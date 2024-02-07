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Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ezan sesi yükselecek! Restorasyonda sona gelindi

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Giriş: 07.02.2024 09:52
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından başlayan restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.
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