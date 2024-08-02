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Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu... O anlar kamerada

Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu... O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 20:58
Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanan kardeş kavgasında kardeşlerden biri silahla bacağından vuruldu. Yanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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