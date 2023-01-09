Karadeniz yaylaları kar altında

Karadeniz bölgesinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'da kar etkili oldu. Yılın ilk kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Ayrıntıları Trabzon Maçka'dan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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