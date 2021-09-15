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Karabük’te 2 köçek virüsü unuttu! Yere atılan parayı ağzıyla aldı

İHA
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Giriş: 15.09.2021 13:44
Karabük’te bir düğüne gösteri yapmak üzere giden iki köçek paranın cazibesi karşısında, salgını unutup, yere savrulan paraları ağzıyla alması ‘pes’ dedirtti. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her geçen gün artan vaka artışlarına aldırış etmeyen, paranın cazibesi karşısında köçekler kendi sağlıklarını yok sayıp vatandaşların eğlence için yere attığı paraları ağzıyla toplamaları hayrete düşürdü.

2 KİŞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Karabük'te bir düğünde davul zurna ekibiyle birlikte köçeklik yapan iki kişinin düğünde yaptığı hareket pes dedirtti.

FAHRETTİN KOCA'NIN UYARINI UNUTTULAR
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısının artış gösterdiği kentte gelin alma sırasındaki eğlencede köçekler vatandaşların eğlence uğruna yere attıkları paraları korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Vatandaşların ise maske takmamaları ise dikkat çekti.

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