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Kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesi'nde bir skandal daha!

Kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesi'nde bir skandal daha!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 17:45
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Reyap Hastanesi ile ilgili dehşet veren bir detay daha ortaya çıktı. Hülya Çelikel isimli bir hasta yakını hastanede diyaliz hastasına ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiğini söylerken, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti" dedi.
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