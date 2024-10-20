20 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesi'nde bir skandal daha!
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Reyap Hastanesi ile ilgili dehşet veren bir detay daha ortaya çıktı. Hülya Çelikel isimli bir hasta yakını hastanede diyaliz hastasına ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiğini söylerken, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti" dedi.