25 Ağustos 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kapalıçarşı'da İBB'nin otopark eziyeti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih'teki 30 yıllık Mercan Katlı Otoparkı'nı güçlendirme yapacağız gerekçesiyle bir buçuk yıldır kapalı tutuyor. Ancak aradan geçen zaman içerisinde bir ilerleme kaydedilmemesi, hem esnafı hem de o noktadaki sürücüleri canından bezdirdi. Günün her saati trafiğin durma noktasına geldiği bölgede park yeri bulamayanlar, Kapalıçarşı'ya gelmekten de vazgeçiyor.