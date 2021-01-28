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Kanyon beyaza büründü! Filler karın tadını böyle çıkardı

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Giriş: 28.01.2021 11:06
Güncelleme:28.01.2021 11:46
ABD'nin çölleriyle ünlü Arizona eyaletine kar yağdı. Tucson kentindeki bir hayvanat bahçesinde bakın nasıl görüntüler kayda geçti? İşte fillerin karın tadını çıkardığı anlar...

Görüntüler ABD'nin Arizona eyaletinden. Kanyonları ve çölleriyle ünlü Arizona'da, nadir rastlanan bir olay yaşandı kar yağdı!

Bir hayvanat bahçesinde işte bu görüntüler kayda geçti.

Filler karın altında oyunlar oynadı.

Yavru filin kar coşkusu kameralara böyle yansıdı.

Arizona'nın meşhur büyük kanyon ulusal parkı da beyaza büründü.

Sisler arasında kalan kanyonda, benzersiz bir manzara ortaya çıktı.

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