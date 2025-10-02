Kamyonetle çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonet ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin bir berberde çalıştığı Meslekti Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

