17 Şubat 2023, Cuma
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Kalyon Holding'de seferberlik! Çalışanlar depremzedeler için varilden soba üretti
Kalyon Holding çalışanları da şirketleri gibi elini taşın altına koydu. Deprem bölgesindeki ısınma sorununa çözüm üretebilmek amacıyla fabrikada kullanılan ve geri dönüşüme gönderilmesi planlanan 100 varili odun sobasına dönüştürdü. Sobalar Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da AFAD tarafından belirlenen bölgelere gönderildi.