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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin'in makyajsız halini görenler şok oldu!

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Giriş: 26.10.2021 09:51
Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle kendisine hayran bırakan Yağmur Tanrısevsin, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Gökhan Alkan'la aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Tanrısevsin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Tanrısevsin'in makyajsız hali hayran bıraktı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in makyajsız hali...
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