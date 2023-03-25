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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş: 25.03.2023 09:14
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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