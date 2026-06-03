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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.12'de meydana gelen depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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