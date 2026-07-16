ABD'deki enflasyon altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

ABD'de açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, küresel piyasalarda dengeleri yeniden şekillendirdi. Aylık enflasyondaki gerilemenin ardından yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Peki, ons ve gram altın bu gelişmelerden nasıl etkilendi? Altın, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor mu? Finans Analisti İslam Memiş, ABD'den gelen ekonomik verilerin piyasalara etkisini ve altın fiyatlarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. A Haber Muhabiri Erşan Karaca ile Kameraman Ege Ural da piyasalardaki son gelişmeleri ekranlara taşıdı.