Edirne'de yaban mersini hasadı başladı

Edirne'nin bereketli topraklarında yetiştirilen yaban mersininde hasat sezonu başladı. Üreticiler, olgunlaşan meyveleri özenle toplarken bu yıl verim ve kalite açısından umutlu olduklarını ifade etti. Yaban mersini üreticisi Ahmet Tarık Pamukçu, hasat süreci, üretim ve bu sezonun verimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hasadın yapıldığı tarladaki son durumu ve üreticilerin beklentilerini A Haber Muhabiri Vedat Sezer ile Kameraman Birol Güngördü, Edirne'den canlı yayında aktardı.