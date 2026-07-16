A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN-2 insansız kara aracı, dikey iniş-kalkış yapabilen BAHA otonom İHA, kamikaze görev kabiliyetine sahip ÇAKA insansız deniz aracı (İDA) ve çeşitli deniz görevlerini icra edebilen SANCAR silahlı insansız deniz aracı (SİDA), sahip oldukları ileri teknoloji ve operasyonel kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin ile Kameraman Şükrü Can Çankaya, HAVELSAN yerleşkesinden bu yerli ve milli sistemlerin öne çıkan özelliklerini ve kullanım alanlarını canlı yayında ekranlara taşıdı.