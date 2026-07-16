Edirne'nin ünlü lezzeti tava ciğeri nasıl yapılıyor?

Edirne mutfağının simgesi haline gelen tava ciğeri, kentin en önemli lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. İncecik doğranan ciğerin özel pişirme tekniği ve kendine özgü sunumuyla damaklarda iz bırakan bu meşhur lezzetin hazırlanışını ciğer ustası Uğurcan İmrak uygulamalı olarak gösterdi. Edirne tava ciğerinin püf noktalarını, pişirme tekniklerini ve eşsiz lezzetinin sırrını A Haber Muhabiri Vedat Sezer ile Kameraman Birol Güngördü, Edirne'den canlı yayında ekranlara taşıdı.