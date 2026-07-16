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Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun 21. bölüm fragmanı

Televizyon dünyasının en çok izlenen ve heyecanı en yüksek yarışma programlarından biri olan "Var Mısın Yok Musun", bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında.

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