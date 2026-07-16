Şişli'de eski eşinin babasına tekme ve yumruklarla saldıran şahıs kamerada

İstanbul Şişli'de yaklaşık üç yıl önce boşandığı eski eşinin evinin önüne gelen Gökhan C., pencereden tartıştığı eski kayınpederi Harutyün T.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kafasındaki kaskı çıkarmadan gerçekleştirdiği saldırının ardından motosikletiyle olay yerinden kaçan şüphelinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ailenin şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.