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15 Temmuz gazileri Gabar'da petrol üretim tesisini gezdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görev yapan 15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Gabar'daki petrol üretim tesisini ziyaret etti.

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