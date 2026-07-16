15 Temmuz gazileri Gabar'da petrol üretim tesisini gezdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görev yapan 15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Gabar'daki petrol üretim tesisini ziyaret etti.