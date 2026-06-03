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Engin Polat'ın kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat, İzmir Çeşme’de silahlı saldırıya uğradı. Polat, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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