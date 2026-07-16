ANALİZ | Türkiye, Başkan Erdoğan'ın o tarihî mesajını ilk kez A Haber-atv ortak yayınında izledi

15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinde millî iradenin yanında duran medya kuruluşları da kritik bir rol üstlendi. Darbe gecesinin ilk anlarından itibaren kesintisiz yayın yapan A Haber ve ATV, kamuoyunu anbean bilgilendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten yaptığı ilk açıklamaları ve daha sonra milyonları meydanlara davet ettiği canlı yayını Türkiye'ye ulaştırdı. O gece sergilenen yayıncılık anlayışı, milletin doğru bilgiye ulaşmasında ve darbe girişimine karşı verilen mücadelenin ortak sesi olmasında önemli rol oynadı. 15 Temmuz'un 10. yılında, A Haber ve ATV'nin darbe gecesi ortaya koyduğu yayıncılık refleksi ve tarihe geçen yayınlar bir kez daha izleyiciyle buluştu.