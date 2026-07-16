TCSG Güven'de 15 Temmuz anısına anlamlı etkinlik

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma korveti TCSG Güven, şehit aileleri ve gazileri ağırladı. İstanbul Boğazı'nda düzenlenen anlamlı etkinlikte şehitlerin aziz hatırası yâd edilirken, gazilere duyulan vefa ve minnet bir kez daha vurgulandı. Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen Boğaz turundan öne çıkan anları A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz ile Kameraman Ömer Er, arama kurtarma korveti TCSG Güven'den canlı yayında aktardı.