16 Şubat 2023, Perşembe
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Kahramanlarıyla buluştular
On binlerce bina yıkıldı depremde. On binlerce insanımızı da kaybettik. Yüreğimize bir nebze de olsa su serpen, enkazdan kurtarılan canlarımız. Kilisli Çetin ailesinin apartmanı da yıkıldı depremde. Enkaz altından sağ çıkarılan aile üyeleri, onlar için canını dişine takıp, zamana karşı büyük bir mücadele veren, AFAD görevlisi Mehmet Ali Karataş’la buluştu.