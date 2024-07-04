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Kağızman’ın meşhur kayısısında hasat dönemi başladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.07.2024 16:09
Bu yıl yağmurların bolluğu yüzleri güldürdü, Kağızman’ın sarı altını olarak adlandırılan kayısı verimi oldukça fazla. Yurtdışına kadar birçok yere gönderilen Kağızman kayısısının diğer kayısılara göre en büyük farkı, aroması ve sofralık olması.
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