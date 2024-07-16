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Kağıthane'de beton mikseri kazası! 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan şoförüne 9 yıl hapis istendi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 16.07.2024 15:07
Kağıthane'de 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan beton mikseri şoförünün 9 yıl hapsi istendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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