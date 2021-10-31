31 Ekim 2021, Pazar
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Kağıt toplayıcılığıyla geçen 19 yıl
İstanbul'un sokaklarında ellerinde çekçekli arabaları, kendilerinden ağır yüklerle oradan oraya, ekmek parası için dolaşıp duruyor kağıt ve karton toplayıcıları. Erhan Han da onlardan biri. Geri dönüşümden kazandığı parayla 2 çocuğunu üniversitede okutan Han, mesleğini 19 yıldır severek yaptığını söylüyor.