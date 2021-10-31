31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kağıt toplayıcılığıyla geçen 19 yıl

Kağıt toplayıcılığıyla geçen 19 yıl

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2021 09:50
İstanbul'un sokaklarında ellerinde çekçekli arabaları, kendilerinden ağır yüklerle oradan oraya, ekmek parası için dolaşıp duruyor kağıt ve karton toplayıcıları. Erhan Han da onlardan biri. Geri dönüşümden kazandığı parayla 2 çocuğunu üniversitede okutan Han, mesleğini 19 yıldır severek yaptığını söylüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da turistleri taşıyan araç takla attı
Antalya’da turistleri taşıyan araç takla attı
Gözler Erdoğan - Biden görüşmesinde
Gözler Erdoğan - Biden görüşmesinde
Nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Kağıt toplayıcılığıyla geçen 19 yıl
Kağıt toplayıcılığıyla geçen 19 yıl
Hangi illerde kuvvetli yağış olacak?
Hangi illerde kuvvetli yağış olacak?
Eski Türkiye’nin kara lekesi
Eski Türkiye'nin kara lekesi
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Feci kaza! Evin duvarına çarptı
Feci kaza! Evin duvarına çarptı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR yandı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yandı!
İki araç kafa kafaya çarpıştı!
İki araç kafa kafaya çarpıştı!
Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi öyle biri çıktı ki...
Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi öyle biri çıktı ki...
Daha Fazla Video Göster