06 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kadını kurtaran kahraman esnafın dükkanı kundaklandı
İstanbul Kağıthane'de bir dükkanın önünde aniden sesler yükselmeye başladı. İddia o ki; bir kadın yanındaki adam tarafından darbedilmiş esnafa sığınmıştı. Dükkan sahibi ve yanındakiler saldırganı etkisiz hale getirdi. Ancak sonrasında yaşananlar akıl alır gibi değildi. O şehir eşkıyası, ilerleyen saatlerde tekrar geldi ve dükkan sahibinin ekmek teknesini ateşe verdi.