Haberler Yaşam Videoları Kadını kurtaran kahraman esnafın dükkanı kundaklandı
Kadını kurtaran kahraman esnafın dükkanı kundaklandı

Kadını kurtaran kahraman esnafın dükkanı kundaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 10:00
İstanbul Kağıthane'de bir dükkanın önünde aniden sesler yükselmeye başladı. İddia o ki; bir kadın yanındaki adam tarafından darbedilmiş esnafa sığınmıştı. Dükkan sahibi ve yanındakiler saldırganı etkisiz hale getirdi. Ancak sonrasında yaşananlar akıl alır gibi değildi. O şehir eşkıyası, ilerleyen saatlerde tekrar geldi ve dükkan sahibinin ekmek teknesini ateşe verdi.
