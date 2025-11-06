Kadını kurtaran kahraman esnafın dükkanı kundaklandı

İstanbul Kağıthane'de bir dükkanın önünde aniden sesler yükselmeye başladı. İddia o ki; bir kadın yanındaki adam tarafından darbedilmiş esnafa sığınmıştı. Dükkan sahibi ve yanındakiler saldırganı etkisiz hale getirdi. Ancak sonrasında yaşananlar akıl alır gibi değildi. O şehir eşkıyası, ilerleyen saatlerde tekrar geldi ve dükkan sahibinin ekmek teknesini ateşe verdi.

