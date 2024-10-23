23 Ekim 2024, Çarşamba
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Kadın tır şoföründen Âşık Ecevit'e kulübe
Sinop'ta yol kenarında durakta 24 yıldır âşık olduğu kadını bekleyen 'Âşık Ecevit' lakabıyla tanınan Ecevit Öküzcü'ye, bir kadın tır şoförü tarafından konteyner kulübe hediye edildi.