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Kadın tır şoföründen Âşık Ecevit'e kulübe

Kadın tır şoföründen Âşık Ecevit'e kulübe

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:46
Sinop'ta yol kenarında durakta 24 yıldır âşık olduğu kadını bekleyen 'Âşık Ecevit' lakabıyla tanınan Ecevit Öküzcü'ye, bir kadın tır şoförü tarafından konteyner kulübe hediye edildi.
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