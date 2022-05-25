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Kadın kılığına girip kızının sevgilisiyle buluştu! Olay yerinde hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 25.05.2022 11:15
Adana’da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan kadın kılığına girip genç ile randevulaşarak, buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü.
Kadın kılığına girip kızının sevgilisiyle buluştu!
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