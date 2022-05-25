25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kadın kılığına girip kızının sevgilisiyle buluştu! Olay yerinde hayatını kaybetti
Adana’da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan kadın kılığına girip genç ile randevulaşarak, buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü.