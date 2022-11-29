Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda programı

Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde veda programı gerçekleşti. Programa Güleryüz’ün ailesinin yanı sıra kaza yaşadığı araçtaki oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN