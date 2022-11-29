29 Kasım 2022, Salı
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Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e veda programı
Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde veda programı gerçekleşti. Programa Güleryüz’ün ailesinin yanı sıra kaza yaşadığı araçtaki oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı.