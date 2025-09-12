Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi yaralandı

12 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 17:37
Olay, saat 15.45 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanındaki istinat duvarının kayması sonucu 2 işçi duvarın altında kalarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. İşçilerden biri mesai arkadaşlarının çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçiler, ambulans ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
