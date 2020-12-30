30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları KADES uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? A Haber canlı yayınında anlattı

KADES uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2020 09:11
Güncelleme:30.12.2020 09:23
Kadın cinayetlerini ve istismarlarını önlemek amacıyla yapılan KADES uygulaması yaygınlaşıyor. uygulama sayesinde, tehlikede olan kadınların yardımına anında polisler yetişiyor. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürü Erdal Aydınlık nasıl kullanıldığını canlı yayında anlattı.

Kadın cinayetlerini ve istismarlarını önlemek amacıyla yapılan KADES uygulaması yaygınlaşıyor. uygulama sayesinde, tehlikede olan kadınların yardımına anında polisler yetişiyor. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürü Erdal Aydınlık nasıl kullanıldığını canlı yayında anlattı.

KADES UYGULAMASINDA 1 MİLYON İNDİRME HEDEFİ AŞILDI

İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan ve 1 milyon indirme hedefi belirlenen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasında indirme sayısı 1 milyon 174 bine ulaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, KADES uygulamasına ilişkin kullanım verileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

KADES uygulamasıyla, kadınların sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabildikleri belirtilen açıklamada, Bakanlığın, KADES'in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım'da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlattığı ve 1 milyon indirme hedefi belirlediği hatırlatıldı.

HEDEF AŞILDI

Açıklamaya göre, bu doğrultuda, basın yayın organları ile sosyal medya mecralarının kullanılması, vali ve kaymakamlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kolluk görevlilerinin KADES'i tanıtmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri, 16 yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi sonucunda uygulamanın indirme oranında büyük artış kaydedildi.

Seferberliğin başlatıldığı 16 Kasım'da 550 bin 139 olan uygulamayı indirme sayısı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri sonrasında 20 Aralık'ta yüzde 113'lük artışla 1 milyon 174 bine yükseldi, uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

20 MİLYON 475 BİN 178 KADINA SMS GÖNDERİLDİ

Bakanlık tarafından, GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki 20 milyon 475 bin 178 kadına gönderilen KADES SMS'sinde uygulamanın indirileceği linkler paylaşıldı ve "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız." ifadesine yer verildi.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: KADES 1 milyon 174 bin indirmeye ulaştı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: KADES 1 MİLYON 174 BİN İNDİRMEYE ULAŞTI
İzmir’de fabrikada çalışan Cemile Karataş KADES sayesinde hayatını kurtardı İZMİR'DE FABRİKADA ÇALIŞAN CEMİLE KARATAŞ KADES SAYESİNDE HAYATINI KURTARDI
Antalyada yaşayan Rus kadın KADES sayesinde hayatta kaldı ANTALYA'DA YAŞAYAN RUS KADIN KADES SAYESİNDE HAYATTA KALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KADES nedir? Nasıl kullanılır?
KADES nedir? Nasıl kullanılır?
Aylin Sözer’i katleden Kemal Delbe binaya böyle gelmiş!
Aylin Sözer’i katleden Kemal Delbe binaya böyle gelmiş!
Bir anda çalışan kamyonet altında kaldı
Bir anda çalışan kamyonet altında kaldı
Feci kaza anı kamerada
Feci kaza anı kamerada
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Yola çıkacaklar dikkat!
Yola çıkacaklar dikkat!
Kadın şiddetinin son kurbanı olan Aylin Sözer'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu
Kadın şiddetinin son kurbanı olan Aylin Sözer'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu
Avıyla böyle görüntülendi
Avıyla böyle görüntülendi
Buz tutan gölden sıcak görüntüler
Buz tutan gölden sıcak görüntüler
Horoz civcivlere kanat gerdi
Horoz civcivlere kanat gerdi
Öğretim görevlisi vahşi cinayete kurban gitti
Öğretim görevlisi vahşi cinayete kurban gitti
Bir yıl 3 kez zam geldi! Vatandaş tepki gösterdi
Bir yıl 3 kez zam geldi! Vatandaş tepki gösterdi
Daha Fazla Video Göster