KADES uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? A Haber canlı yayınında anlattı

Kadın cinayetlerini ve istismarlarını önlemek amacıyla yapılan KADES uygulaması yaygınlaşıyor. uygulama sayesinde, tehlikede olan kadınların yardımına anında polisler yetişiyor. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürü Erdal Aydınlık nasıl kullanıldığını canlı yayında anlattı.

Kadın cinayetlerini ve istismarlarını önlemek amacıyla yapılan KADES uygulaması yaygınlaşıyor. uygulama sayesinde, tehlikede olan kadınların yardımına anında polisler yetişiyor. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürü Erdal Aydınlık nasıl kullanıldığını canlı yayında anlattı.

KADES UYGULAMASINDA 1 MİLYON İNDİRME HEDEFİ AŞILDI



İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan ve 1 milyon indirme hedefi belirlenen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasında indirme sayısı 1 milyon 174 bine ulaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, KADES uygulamasına ilişkin kullanım verileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

KADES uygulamasıyla, kadınların sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabildikleri belirtilen açıklamada, Bakanlığın, KADES'in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım'da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlattığı ve 1 milyon indirme hedefi belirlediği hatırlatıldı.

HEDEF AŞILDI

Açıklamaya göre, bu doğrultuda, basın yayın organları ile sosyal medya mecralarının kullanılması, vali ve kaymakamlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kolluk görevlilerinin KADES'i tanıtmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri, 16 yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi sonucunda uygulamanın indirme oranında büyük artış kaydedildi.

Seferberliğin başlatıldığı 16 Kasım'da 550 bin 139 olan uygulamayı indirme sayısı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri sonrasında 20 Aralık'ta yüzde 113'lük artışla 1 milyon 174 bine yükseldi, uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

20 MİLYON 475 BİN 178 KADINA SMS GÖNDERİLDİ

Bakanlık tarafından, GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki 20 milyon 475 bin 178 kadına gönderilen KADES SMS'sinde uygulamanın indirileceği linkler paylaşıldı ve "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız." ifadesine yer verildi.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor.